Lkw und Autos krachen nahe A4 zusammen: Mindestens zwei Verletzte

Görlitz - Rettung durch sofortige Hilfeleistung: Bei einem heftigen Unfall in Görlitz konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten umgehend zur Unfallstelle. © Matthias Wehnert Photos

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr im Görlitzer Stadtteil Klingewalde. Auf der B6 krachten am Kreisverkehr zur A4 ein Lkw und mehrere Autos aus noch unbekannter Ursache zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen verletzt - eine offenbar so schwer, dass andere Menschen zu Hilfe eilen mussten und damit Schlimmeres verhindern konnten.

Der Rettungsdienst brachte mindestens zwei verletzte Personen nach Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Währenddessen reinigten Kameraden der Feuerwehr die Straße und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf.