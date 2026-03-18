Manöver gescheitert: Rentner (89) auf Bundesstraße in Sachsen verunglückt

Großenhain - Schlimmes Ende einer Autofahrt im Landkreis Meißen! Am Mittwochmittag ist ein Mann (89) nahe dem Grohenhainer Ortsteil Folbern verunglückt.

Beim Überholen krachte ein Skoda am Mittwochmittag auf der B98 frontal mit einem Lieferfahrzeug zusammen. © Roland Halkasch

Der Rentner wollte auf der B98 einen Lkw überholen, wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte. Dabei sei er frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen.

"Der 89-Jährige prallte danach seitlich gegen einen Lkw. Mit schweren Verletzungen musste er ins Krankenhaus gebracht werden", erklärte Sprecher Lukas Reumund (47).

Auch der Lieferdienst-Fahrer habe eine ärztliche Versorgung benötigt.

Der Skoda und der Kleintransporter waren beide stark demoliert und nicht mehr fahrbereit, wie Fotos vom Ort des Unfalls zeigen. Am Tanksattelauflieger hingegen entstand nur leichter Schaden.