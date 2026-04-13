Medizinischer Notfall am Steuer: 65-Jähriger stirbt nach Unfall im Krankenhaus
Glauchau - Am Montagmorgen führte ein medizinischer Vorfall in Glauchau (Landkreis Zwickau) zu einem tragischen Unfall.
Der 65-jährige Mann war gegen 6.50 Uhr mit seinem Renault auf der Güterbahnhofstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs.
Derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge kam er dort aufgrund eines medizinischen Vorfalls von seiner Fahrspur ab und krachte gegen einen entgegenkommenden VW-Transporter (Fahrer. 59).
Der 59-Jährigen wurde nicht verletzt und kam offenbar mit dem Schrecken davon.
Das tragische Unglück ereilte den 65-Jährigen. Er musste noch am Unfallort reanimiert werden. Jedoch verstarb er bereits kurze Zeit später im Krankenhaus.
Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Informationen über die entstandene Sachschadenssumme liegen derzeit noch nicht vor.
Titelfoto: Andreas Kretschel