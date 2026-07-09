Mitsubishi-Pickup durchbricht Grundstückszaun: Fahrer (†52) tot

Weißwasser/Oberlausitz - Ein Mitsubishi-Fahrer (†52) hat bei einem Unfall im Landkreis Görlitz sein Leben verloren.

In Weißwasser/Oberlausitz ereignete sich am Donnerstagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall. © xcitepress

Der 52-Jährige war am Donnerstagmorgen auf der Teichstraße in Weißwasser/Oberlausitz nach rechts von der Straße abgekommen, durch einen Grundstückszaun gerauscht und dann gegen ein Wohnhaus geknallt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass wohl gesundheitliche Probleme für den Kontrollverlust des Fahrers verantwortlich sind. Die genaue Ursache muss noch ermittelt werden.

Noch vor Ort kämpften die Rettungskräfte um das Leben des Mannes, allerdings ohne Erfolg. Der 52-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus.

Die Teichstraße musste im Zuge des Rettungseinsatzes für circa eine Stunde voll gesperrt werden.