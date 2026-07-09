Tödlicher Unfall in Sachsen: Frau von rückwärtsfahrendem Renault erfasst
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Das Unglück passierte am Dienstagnachmittag.
Wie die Polizei mitteilte, war eine Renault-Fahrerin (43) auf der Badener Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Als sie nach links in die Straße Am Bahnhof abbiegen wollte, unterschätzte die 43-Jährige offenbar den Kurvenradius und musste nochmal zurücksetzen.
Beim Rückwärtsfahren erfasste der Renault die 86-Jährige, die die Badener Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Sturz.
"Die Seniorin erlitt schwerste Verletzungen", so ein Polizeisprecher. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie nun verstorben ist.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen die Renault-Fahrerin aufgenommen.
Titelfoto: 123 RF/ Christian Horz