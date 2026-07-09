Tödlicher Unfall in Sachsen: Frau von rückwärtsfahrendem Renault erfasst

Meerane - Eine Seniorin (86) ist nach einem Unfall in Meerane (Landkreis Zwickau ) verstorben.

Am Dienstag wurde in Meerane eine Seniorin angefahren. Die 86-Jährige ist nun im Krankenhaus verstorben. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Das Unglück passierte am Dienstagnachmittag.

Wie die Polizei mitteilte, war eine Renault-Fahrerin (43) auf der Badener Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Als sie nach links in die Straße Am Bahnhof abbiegen wollte, unterschätzte die 43-Jährige offenbar den Kurvenradius und musste nochmal zurücksetzen.

Beim Rückwärtsfahren erfasste der Renault die 86-Jährige, die die Badener Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Sturz.



