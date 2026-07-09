Schwerer Unfall in Sachsen: Fünf Verletzte bei Kreuzungs-Crash
Crimmitschau – Crash im Crimmitschauer (Landkreis Zwickau) Gewerbegebiet: Ein Renault-Transporter und ein Opel stießen dort am Mittwochabend zusammen. Fünf Personen wurden dabei verletzt.
Der Unfall passierte gegen 22.10 Uhr. Der Transporter-Fahrer (74) fuhr den Gewerbering entlang.
"An der Kreuzung Waldsachsener Weg/Gewerbering beabsichtigte der Deutsche, diesen zu queren, und stieß mit einer vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrerin (61) zusammen, die den Waldsachsener Weg in Fahrtrichtung Glauchau befuhr", teilte die Polizei mit.
Hierbei wurde die 61-Jährige schwer verletzt.
Auch die vier Insassen des Transporters wurden verletzt, zum Glück nur leicht.
Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.
Titelfoto: Ralph Köhler/propicture