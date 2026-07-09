Schwerer Unfall in Sachsen: Fünf Verletzte bei Kreuzungs-Crash

Crimmitschau – Crash im Crimmitschauer (Landkreis Zwickau ) Gewerbegebiet: Ein Renault-Transporter und ein Opel stießen dort am Mittwochabend zusammen. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

Bei dem Unfall im Crimmitschauer Gewerbegebiet entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. © Ralph Köhler/propicture

Der Unfall passierte gegen 22.10 Uhr. Der Transporter-Fahrer (74) fuhr den Gewerbering entlang.

"An der Kreuzung Waldsachsener Weg/Gewerbering beabsichtigte der Deutsche, diesen zu queren, und stieß mit einer vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrerin (61) zusammen, die den Waldsachsener Weg in Fahrtrichtung Glauchau befuhr", teilte die Polizei mit.

Hierbei wurde die 61-Jährige schwer verletzt.

Auch die vier Insassen des Transporters wurden verletzt, zum Glück nur leicht.