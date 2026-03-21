Microcar kracht frontal in VW: Jugendlicher verletzt

In Oberlungwitz sind am Freitagabend auf der B180 ein Microcar und ein VW zusammengestoßen. Ein 17-Jähriger wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Von Victoria Winkel

Oberlungwitz - Ein Jugendlicher (17) wurde am Freitagabend bei einem heftigen Unfall auf der B180 in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) verletzt.

In Oberlungwitz sind am Freitag ein Microcar und ein VW zusammengestoßen.
In Oberlungwitz sind am Freitag ein Microcar und ein VW zusammengestoßen.  © Andreas Kretschel

Der 17-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit einem Microcar auf der Bundesstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem VW (Fahrer: 19) zusammen.

Der 17-Jährige wurde laut Polizei verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Die Bundesstraße musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden liegt bei rund 13.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Andreas Kretschel

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