Microcar kracht frontal in VW: Jugendlicher verletzt

Oberlungwitz - Ein Jugendlicher (17) wurde am Freitagabend bei einem heftigen Unfall auf der B180 in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau ) verletzt.

In Oberlungwitz sind am Freitag ein Microcar und ein VW zusammengestoßen. © Andreas Kretschel

Der 17-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit einem Microcar auf der Bundesstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem VW (Fahrer: 19) zusammen.

Der 17-Jährige wurde laut Polizei verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.