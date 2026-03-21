Microcar kracht frontal in VW: Jugendlicher verletzt
Oberlungwitz - Ein Jugendlicher (17) wurde am Freitagabend bei einem heftigen Unfall auf der B180 in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) verletzt.
Der 17-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit einem Microcar auf der Bundesstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem VW (Fahrer: 19) zusammen.
Der 17-Jährige wurde laut Polizei verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.
Die Bundesstraße musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden liegt bei rund 13.000 Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Andreas Kretschel