Moped-Auto kommt von Fahrbahn ab und landet beinahe im Bach

Oberlungwitz - Der Fahrer eines Moped-Autos hatte großes Glück im Unglück. Nachdem er von der Straße abgekommen war, landete der 45-km/h-Wagen beinahe in einem Bach.

Das Moped-Auto musste mit einem Seil abgesichert werden. © Andreas Kretschel

Der Fahrer war gegen 17.15 Uhr auf der B173 (Hofer Straße) in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) unterwegs.

Auf der schneeglatten Straße kam er mit seinem Moped-Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Das Leichtfahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Dank eines Stabgitterzauns und etwas Gebüsch blieb das Auto stecken und rutschte nicht in den Lungwitzbach hinab.

Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt werden.