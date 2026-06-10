Motorrad brennt nach Unfall komplett aus

Zwickau - Am Dienstagabend verunfallte ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der B93 zwischen Glauchau und Zwickau . Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Bike war nicht mehr zu retten, es fing Feuer und brannte komplett aus.

Das Motorrad war nicht mehr zu retten. © Mike Müller

Der 25-Jährige war gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Glauchau kommend unterwegs.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kam der Biker kurz vor der Unterführung auf Höhe Mosel aus bisher noch ungeklärten Gründen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Dort schrammte er an der Mittelleitplanke entlang, bevor er gegen ein Verkehrsschild krachte und stürzte.

Das Motorrad rutschte über die Fahrbahn und fing Feuer. Auch der Asphalt wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Der 25-Jährige wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.