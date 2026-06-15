Motorradfahrer nach Kollision mit Transporter schwer verletzt

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Am Sonntagnachmittag gab es auf der S2 in Wiedemar einen Unfall zwischen einem Motorrad und einem Kleinstransporter.

Von Tamina Porada

Wiedemar/OT Zwochau - Am Sonntagnachmittag stießen ein Motorradfahrer und ein Kleintransporter zusammen. Die S2 zwischen Wiedemar und Zwochau (Landkreis Nordsachsen) wurde voll gesperrt.

Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstanden heftige Schäden.
Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstanden heftige Schäden.  © Michael Strohmeyer

Die Polizei Sachsen bestätigte in ihren Verkehrsmeldungen, dass es am Sonntagmittag zwischen Hallesche Straße und dem Abzweig nach Wiedemar einen Unfall gab.

Am Montagvormittag wurden weitere Details mitgeteilt.

Ein 67-jähriger Biker war auf der S2 in Richtung Wiedemar unterwegs. In der Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Kleinbus Peugeot Traveller einer 62-Jährigen.

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Dabei wurde der Biker schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Beim Motorrad löste sich unter anderem ein Reifen.
Beim Motorrad löste sich unter anderem ein Reifen.  © Michael Strohmeyer

Beide Fahrtrichtungen mussten gesperrt werden. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder.

Die Feuerwehren aus Zwochau und aus Grebehna sind im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Erstmeldung vom 14. Juni um 13.22 Uhr, aktualisiert am 15. Juni um 11 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Michael Strohmeyer

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