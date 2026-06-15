Motorradfahrer nach Kollision mit Transporter schwer verletzt

Wiedemar/OT Zwochau - Am Sonntagnachmittag stießen ein Motorradfahrer und ein Kleintransporter zusammen. Die S2 zwischen Wiedemar und Zwochau (Landkreis Nordsachsen ) wurde voll gesperrt.

Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstanden heftige Schäden. © Michael Strohmeyer

Die Polizei Sachsen bestätigte in ihren Verkehrsmeldungen, dass es am Sonntagmittag zwischen Hallesche Straße und dem Abzweig nach Wiedemar einen Unfall gab.

Am Montagvormittag wurden weitere Details mitgeteilt.

Ein 67-jähriger Biker war auf der S2 in Richtung Wiedemar unterwegs. In der Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Kleinbus Peugeot Traveller einer 62-Jährigen.

Dabei wurde der Biker schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.