Motorradfahrer nach Kollision mit Transporter schwer verletzt
Wiedemar/OT Zwochau - Am Sonntagnachmittag stießen ein Motorradfahrer und ein Kleintransporter zusammen. Die S2 zwischen Wiedemar und Zwochau (Landkreis Nordsachsen) wurde voll gesperrt.
Die Polizei Sachsen bestätigte in ihren Verkehrsmeldungen, dass es am Sonntagmittag zwischen Hallesche Straße und dem Abzweig nach Wiedemar einen Unfall gab.
Am Montagvormittag wurden weitere Details mitgeteilt.
Ein 67-jähriger Biker war auf der S2 in Richtung Wiedemar unterwegs. In der Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Kleinbus Peugeot Traveller einer 62-Jährigen.
Dabei wurde der Biker schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Beide Fahrtrichtungen mussten gesperrt werden. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder.
Die Feuerwehren aus Zwochau und aus Grebehna sind im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.
Erstmeldung vom 14. Juni um 13.22 Uhr, aktualisiert am 15. Juni um 11 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Strohmeyer