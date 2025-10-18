Nobler BMW geschrottet: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf B156

Weißwasser/Oberlausitz - Ein alkoholisierter 45-Jähriger hat mit seinem hochwertigen BMW im Landkreis Görlitz einen schweren Unfall gebaut.

Bei einem Unfall auf der B156 wurden zwei Insassen eines BMWs verletzt. © xcitepress

Mit einem neueren BMW-Modell kam er am Freitagnachmittag aus Richtung Krauschwitz und fuhr auf der B156 in Richtung Weißwasser, als er gegen 14.03 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Infolge des Unfalls wurde sein Beifahrer (39) schwer verletzt. Der Fahrer selbst kam mit leichten Verletzungen davon, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Samstagmorgen erklärte.

Im Zuge eines Atemalkoholtests stellten die Einsatzkräfte bei dem BMW-Fahrer einen Wert von einem Promille fest - möglicherweise der Grund für den heftigen Crash.

Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Weitere 10.000 Euro Sachschaden entstanden an einer Leitplanke, die infolge des Unfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.