Pick-up kracht gegen Unimog: Sperrung nach Unfall
Oberwiera - Bei einem Unfall im Oberwieraer Ortsteil Neukirchen (Landkreis Zwickau) ist am Dienstag eine Person verletzt worden.
Gegen 13.25 Uhr war ein Pick-up-Fahrer (61) auf der S251 unterwegs. Er krachte auf einen Unimog (Fahrer: 53), der gerade Mäharbeiten am Straßenrand durchführte.
Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Pick-up war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.
Die Freiwillige Feuerwehr Oberwiera war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel musste auch die Straße gereinigt werden.
Beide Fahrtrichtungen wurden gesperrt, kurz nach 15 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel