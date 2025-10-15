Pick-up kracht gegen Unimog: Sperrung nach Unfall

Oberwiera - Bei einem Unfall im Oberwieraer Ortsteil Neukirchen (Landkreis Zwickau ) ist am Dienstag eine Person verletzt worden.

Ein Pick-up krachte auf einen Unimog. © Andreas Kretschel

Gegen 13.25 Uhr war ein Pick-up-Fahrer (61) auf der S251 unterwegs. Er krachte auf einen Unimog (Fahrer: 53), der gerade Mäharbeiten am Straßenrand durchführte.

Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Pick-up war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.