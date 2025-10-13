Opel erfasst Fußgänger mit Schubkarre: Mann nach Unfall gestorben

Tharandt - Anfang Oktober ist in Tharandt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ein 88-Jähriger mit einer Schubkarre von einem Opel erfasst worden . Wie die Polizei nun mitteilte, ist der Mann inzwischen verstorben.

Noch vor Ort musste der verunglückte Senior reanimiert werden, kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. © Roland Halkasch

Der Senior wollte am Abend des 2. Oktober gegen 19 Uhr die Pienner Straße mit einer Schubkarre überqueren, als dieser plötzlich von einem Opel Corsa erfasst wurde.

Der Fußgänger erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er vor Ort reanimiert werden musste.

Laut Polizei sei der Mann im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.

Der Autofahrer (69) hingegen blieb unverletzt.