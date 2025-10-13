Opel erfasst Fußgänger mit Schubkarre: Mann nach Unfall gestorben
Tharandt - Anfang Oktober ist in Tharandt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ein 88-Jähriger mit einer Schubkarre von einem Opel erfasst worden. Wie die Polizei nun mitteilte, ist der Mann inzwischen verstorben.
Der Senior wollte am Abend des 2. Oktober gegen 19 Uhr die Pienner Straße mit einer Schubkarre überqueren, als dieser plötzlich von einem Opel Corsa erfasst wurde.
Der Fußgänger erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er vor Ort reanimiert werden musste.
Laut Polizei sei der Mann im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.
Der Autofahrer (69) hingegen blieb unverletzt.
Der Verkehrsunfalldienst ermittelt weiterhin und sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Dresden unter der Nummer 0351/4832233 entgegen.
Titelfoto: Roland Halkasch