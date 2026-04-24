Opel-Fahrerin knallt in Fahrschule: Drei Verletzte bei Unfall in Sachsen

Bautzen - Eine Opel-Fahrerin (55) ist am Freitagmorgen im Landkreis Bautzen mit dem Wagen einer Fahrschule zusammengeknallt. Drei Personen wurden verletzt.

Beide beteiligten Fahrzeuge landeten im Feld. Sachschaden: rund 31.000 Euro. © JKFOTOS/ Jens Kaczmarek

Die 55-Jährige war mit ihrem Opel nahe der Ortschaft Baschütz (bei Kubschütz) auf der Kreckwitzer Straße unterwegs, als sie gegen 9.05 Uhr die Weißenberger Straße kreuzte.

Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Fahrschüler (17) mit seinem Fahrlehrer (68) auf dem Beifahrersitz in einem Kia. Die beiden hatten Vorfahrt, die von der Opel-Fahrerin offenbar missachtet wurde.

Infolge des anschließenden Unfalls erlitt die 55-Jährige schwere Verletzungen. Die beiden Insassen im Kia kamen mit leichten Verletzungen davon. Sowohl der Fahrschüler als auch die Opel-Fahrerin wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

An der Unfallstelle blieb derweil ein Sachschaden in Höhe von rund 31.000 Euro zurück, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Freitagmorgen erklärte.

Die Kreuzung musste voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz.