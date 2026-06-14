Vollsperrung auf sächsischer Landstraße: Motorrad und Transporter stoßen zusammen

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Am Sonntagnachmittag gab es auf der S2 in Wiedemar einen Unfall zwischen einem Motorrad und einem Kleinstransporter.

Von Tamina Porada

Wiedemar/OT Zwochau - Am Sonntagnachmittag stießen ein Motorradfahrer und ein Kleintransporter zusammen. Die S2 zwischen Wiedemar und Zwochau (Landkreis Nordsachsen) wurde voll gesperrt.

Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstanden heftige Schäden.
Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstanden heftige Schäden.  © Michael Strohmeyer

Die Polizei Sachsen bestätigte in ihren Verkehrsmeldungen, dass es am Sonntagmittag zwischen Hallesche Straße und dem Abzweig nach Wiedemar einen Unfall gab.

Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Bilder von vor Ort zeigen, dass ein Motorrad und ein Peugeot-Kleintransporter involviert waren.

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Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Momentan ist noch nicht bekannt, ob es Verletzte gibt und wenn ja, wie schwer ihre Verletzungen sind.

Beim Motorrad löste sich unter anderem ein Reifen.
Beim Motorrad löste sich unter anderem ein Reifen.  © Michael Strohmeyer

Beide Fahrtrichtungen sind bis auf Weiteres gesperrt. Die Feuerwehren aus Zwochau und aus Grebehna sind im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Titelfoto: Bildmontage: Michael Strohmeyer

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