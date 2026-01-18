 566

Skoda durchbricht Brückengeländer, stürzt zwei Meter tief und landet an Flussufer

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend auf der B170 ereignet.

Von Jennifer Schneider

Schmiedeberg - Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B170! Gegen 18.05 Uhr kam eine Autofahrerin (59) mit ihrem Wagen in Schmiedeberg (Dippoldiswalde) von der Straße ab und stürzte in den Uferbereich der Weißeritz.

Es dauerte Stunden, bis die Einsatzkräfte die Frau und das Auto bergen konnten.
Die Frau war mit einem Škoda Octavia aus Richtung Dresden unterwegs, als sie im Bereich der Altenberger Straße, nahe der Abzweigung zur Pöbeltalstraße, in einer Kurvenfolge die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

In der zweiten Kurve geriet der Škoda nach rechts, überfuhr den Bordstein und prallte zunächst gegen ein großes Verkehrsschild. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses aus seiner Verankerung gerissen.

Anschließend durchbrach das Fahrzeug der 59-Jährigen das Brückengeländer über der Weißeritz. Auf einer Breite von rund zwei Metern gab die Konstruktion nach, woraufhin der Wagen etwa zwei Meter in die Tiefe stürzte.

Der Škoda kam schließlich kopfüber im Uferbereich des Flusses zum Liegen. Das Auto landete dabei nicht im Wasser, sondern blieb unmittelbar am Rand der Weißeritz stehen.

Die 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen, wurde vor Ort medizinisch betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Dresdner Polizei auf TAG24-Anfrage mit.

Auch die Infrastruktur wurde in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Streben des Brückengeländers wurden zerstört, sodass eine rund zwei Meter breite Öffnung entstand.
Neben dem Škoda erlitt auch das Brückengeländer massive Schäden

Neben dem Rettungsdienst begaben sich auch die Freiwillige Feuerwehr Schmiedeberg und Fachleute der Verkehrsunfallforschung der Technischen Universität Dresden zur Unfallstelle.
Die Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs übernahm ein Abschleppunternehmen mithilfe eines Krans.

Nach TAG24-Infos entstand am Auto ein erheblicher Schaden an der Front, beide Airbags hatten ausgelöst - Einsatzkräfte gehen von einem Totalschaden aus.

Der Bereich wurde vorläufig mit rot-weißen Absperrelementen gesichert. Der Schaden am Geländer wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B170 zeitweise voll gesperrt werden. Kurz vor 21 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Weitere Fahrzeuge und Personen waren laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt. Warum die Frau mit ihrem Skoda von der Straße abkam, ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: © Marko Förster

