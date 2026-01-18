Skoda durchbricht Brückengeländer, stürzt zwei Meter tief und landet an Flussufer

Schmiedeberg - Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B170! Gegen 18.05 Uhr kam eine Autofahrerin (59) mit ihrem Wagen in Schmiedeberg (Dippoldiswalde) von der Straße ab und stürzte in den Uferbereich der Weißeritz.

Es dauerte Stunden, bis die Einsatzkräfte die Frau und das Auto bergen konnten. © © Marko Förster

Die Frau war mit einem Škoda Octavia aus Richtung Dresden unterwegs, als sie im Bereich der Altenberger Straße, nahe der Abzweigung zur Pöbeltalstraße, in einer Kurvenfolge die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

In der zweiten Kurve geriet der Škoda nach rechts, überfuhr den Bordstein und prallte zunächst gegen ein großes Verkehrsschild. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses aus seiner Verankerung gerissen.

Anschließend durchbrach das Fahrzeug der 59-Jährigen das Brückengeländer über der Weißeritz. Auf einer Breite von rund zwei Metern gab die Konstruktion nach, woraufhin der Wagen etwa zwei Meter in die Tiefe stürzte.

Der Škoda kam schließlich kopfüber im Uferbereich des Flusses zum Liegen. Das Auto landete dabei nicht im Wasser, sondern blieb unmittelbar am Rand der Weißeritz stehen.

Die 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen, wurde vor Ort medizinisch betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Dresdner Polizei auf TAG24-Anfrage mit.