Wenn der Nachbar den Nachbarn filmt: Mehr Beschwerden wegen illegaler Videoüberwachung

Achtung, Kamera! Immer mehr Menschen beschweren sich bei der sächsischen Datenschutzbeauftragten Juliane Hundert (48, Grüne) über Videoüberwachungen.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Achtung, Kamera! Immer mehr Menschen beschweren sich bei der sächsischen Datenschutzbeauftragten Juliane Hundert (48, Grüne) über Videoüberwachungen. 2025 gingen in den ersten neun Monaten des Jahres rund 250 Beschwerden ein. Das war ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Sächsische Datenschutz-und Transparenzbeauftragte Dr. Juliane Hundert (48, Grüne) erhält von Jahr zu Jahr mehr Beschwerden wegen umstrittener Videoüberwachungen. © Petra Hornig Der Anstieg ließ sich fast ausschließlich auf Fälle zurückführen, in denen Privatleute im Wohn- und Nachbarschaftsumfeld Kameras einsetzen. Hundert: "Videoüberwachung vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, und dieses Bedürfnis verstehe ich. Im privaten Bereich ist sie auch unter gewissen Voraussetzungen zulässig. Der öffentliche Raum oder anliegende Grundstücke dürfen aber nicht überwacht werden."

Dauerbrenner-Thema: Videoüberwachung im öffentlichen Raum