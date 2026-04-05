Schock für Moped-Fahrer in Sachsen: Roller komplett abgefackelt!

Großweitzschen - Schock für einen Jugendlichen in Großweitzschen ( Landkreis Mittelsachsen )! Bei einer Spritztour am Ostersonntag ging sein Moped in Flammen auf. Der Teenager konnte sich glücklicherweise rechtzeitig retten, wurde nur leicht verletzt.

Hier war nichts mehr zu retten: Das Moped brannte komplett ab. © EHL Media/Dietmar Thomas

Laut einem Polizeisprecher geschah der Vorfall gegen 17.50 Uhr auf der Muldentalstraße in Großweitzschen. Ein Teenager war auf seinem Roller zusammen mit einer weiteren Moped-Fahrerin auf der kleinen Straße unterwegs.

"Laut ersten Erkenntnissen geriet das Kleinkraftrad des Jugendlichen aufgrund eines technischen Defekts in Brand", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Der Teenager reagierte blitzschnell, bremste ab und sprang von seinem Fahrzeug.

Eine dahinter fahrende Moped-Fahrerin reagierte nicht mehr schnell genug und stieß mit dem brennenden Roller zusammen.

Rasch rückten Feuerwehr und Polizei an. Für den Roller kam allerdings jede Hilfe zu spät - das Fahrzeug fackelte komplett ab. Übrig blieben nur noch verkohlte Metallteile!



Wie die Polizei mitteilt, wurde der Moped-Fahrer leicht verletzt. Die Jugendliche, die auf den brennenden Roller fuhr, blieb unverletzt.