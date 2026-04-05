Feuerwehreinsatz in Mittelsachsen: Komposthaufen in Flammen

In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) stand am Ostersonntag ein Komposthaufen in Flammen.

Von Julian Winkler

Döbeln - Feuer-Alarm in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) am Ostersonntag! Ein Komposthaufen ging am Nachmittag in Flammen auf.

Die Feuerwehr wurde am Ostersonntag zu einem brennenden Komposthaufen in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) gerufen. © EHL Media/Justin Kurowski Kurz nach 15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem abgelegenen Gelände an der Straße "Schickenhäuser" gerufen - nur wenige Meter von der A14 entfernt. Dort war ein großer Komposthaufen in Brand geraten.



Die Feuerwehrleute hatten die Flammen glücklicherweise schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.