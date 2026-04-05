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Feuerwehreinsatz in Mittelsachsen: Komposthaufen in Flammen

In Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) stand am Ostersonntag ein Komposthaufen in Flammen.

Von Julian Winkler

Döbeln - Feuer-Alarm in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) am Ostersonntag! Ein Komposthaufen ging am Nachmittag in Flammen auf.

Die Feuerwehr wurde am Ostersonntag zu einem brennenden Komposthaufen in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) gerufen.
Die Feuerwehr wurde am Ostersonntag zu einem brennenden Komposthaufen in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) gerufen.  © EHL Media/Justin Kurowski

Kurz nach 15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem abgelegenen Gelände an der Straße "Schickenhäuser" gerufen - nur wenige Meter von der A14 entfernt. Dort war ein großer Komposthaufen in Brand geraten.

Die Feuerwehrleute hatten die Flammen glücklicherweise schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.

Zur Brandursache ermitteln nun die Polizei. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Der Einsatz konnte am Nachmittag beendet werden.

Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski

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