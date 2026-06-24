Seat-Fahrerin (19) überschlägt sich in Ostsachsen, schleudert von Fahrbahn

Ruppersdorf (Herrnhut) - War es ein missglücktes Überholmanöver? Am Mittwochnachmittag ist eine junge Frau (19) mit ihrem Seat von der Bundesstraße 178 abgekommen und hat sich überschlagen.

Der Seat landete im Straßengraben. © xcitepress

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr zwischen Oderwitz und Löbau, wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte. Demnach hatte die 19-Jährige einen guten Schutzengel.

Sie wurde nämlich nur leicht verletzt – zur Sicherheit jedoch ins Krankenhaus gebracht. Kaum zu glauben angesichts der Fotos von ihrem Seat, an dem mit Sicherheit Totalschaden entstanden ist.

Die B178 musste nach dem Crash voll gesperrt werden. Um 16.50 Uhr konnte sie dann wieder freigegeben werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.