Mitsubishi und MZ zusammengestoßen: Mehrere Verletzte bei Unfall im Erzgebirge

Aue-Bad Schlema - Am Freitagmittag sind in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirgskreis ) ein Mitsubishi und eine MZ kollidiert. Es gab mehrere Verletzte.

Der Unfall passierte auf der B169 in Richtung Bad Schlema. Es wurden zwei Personen verletzt. © Niko Mutschmann

Der Unfall passierte auf der B169/Schneeberger Straße in Richtung Bad Schlema. Der Mitsubishi und das Motorrad waren aus bislang unbekannter Ursache zusammengestoßen.

Nach Informationen vom Unfallort wurden zwei Personen verletzt. Sie kamen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Aue vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.