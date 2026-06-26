Mitsubishi und MZ zusammengestoßen: Mehrere Verletzte bei Unfall im Erzgebirge
Aue-Bad Schlema - Am Freitagmittag sind in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) ein Mitsubishi und eine MZ kollidiert. Es gab mehrere Verletzte.
Der Unfall passierte auf der B169/Schneeberger Straße in Richtung Bad Schlema. Der Mitsubishi und das Motorrad waren aus bislang unbekannter Ursache zusammengestoßen.
Nach Informationen vom Unfallort wurden zwei Personen verletzt. Sie kamen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Aue vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.
Obwohl eine Umleitung eingerichtet wurde, kam es in Aue-Bad Schlema durch den Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau. Die Situation wurde durch die Sperrungen für das Stadtfest am Wochenende noch verschlimmert.
Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)