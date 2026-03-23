Schwerer Crash bei Dunkelheit: Mercedes erfasst betrunkenen Fußgänger

Grimma - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig : Am Sonntagabend ist ein vermutlich angetrunkener Fußgänger in Grimma von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Unfall geschah auf dieser dunklen Straße am Ortseingang. Der Fußgänger (49) erlitt schwere Verletzungen. © Sören Müller

Der Unfall geschah gegen 21 Uhr in der Grechwitzer Landstraße im Grimmaer Ortsteil Neu-Neunitz, wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Anfrage von TAG24 bestätigte.

Seinen Angaben zufolge war die Fahrerin (46) eines Mercedes-Benz CLA auf der Straße in westliche Richtung unterwegs, als sie einen 49-jährigen Mann kurz vor Neu-Neunitz erfasste, der am rechten Fahrbahnrand zu Fuß unterwegs war.

Dabei sei er schwer verletzt worden, weshalb er ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie Fotos vom Unfallort zeigen, ist die Straße nicht beleuchtet.

Der Mann soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben, ein Atemalkoholtest war aufgrund der Verletzungen jedoch nicht möglich.

Eine Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus, das Ergebnis steht noch aus.