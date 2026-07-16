Schwerer Frontalcrash: Junger Motorradfahrer (16) mit Hubschrauber in Klinik geflogen

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Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Donnerstagabend in Seifhennersdorf (Görlitz) für einen Großeinsatz.

Von Jens Steiner

Seifhennersdorf - Ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Görlitz sorgte am Donnerstag für einen Rettungseinsatz: Während eines Überholvorgangs übersah ein junger Motorradfahrer (16) ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem frontal zusammen.

Auf der Nordstraße in Seifhennersdorf kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.
Auf der Nordstraße in Seifhennersdorf kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.  © xcitepress

Wie die Görlitzer Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der Nordstraße in Seifhennersdorf stadteinwärts. "Der Fahrer des Zweirads fuhr hinter einem Transporter und setzte dann zum Überholen an", erklärte ein Sprecher.

Dabei geriet der Jugendliche in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen (Fahrer 29). Infolgedessen prallte der 16-Jährige gegen die Windschutzscheibe und wurde kurz darauf zurück auf die Straße geschleudert.

Der Jugendliche wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er offene Frakturen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

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Nach Angaben der Polizei kam der Autofahrer mit leichten Verletzungen davon.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer versuchte ein Transporter zu überholen und kollidierte infolgedessen mit einem Auto.
Ein 16-jähriger Motorradfahrer versuchte ein Transporter zu überholen und kollidierte infolgedessen mit einem Auto.  © xcitepress
Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus geflogen.
Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus geflogen.  © Fotomontage/xcitepress
Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern.
Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern.  © xcitepress

Sowohl an Motorrad als auch Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Zur Gesamthöhe konnte die Direktion noch keine Angaben machen. Aufgrund des Unfalls musste die Nordstraße gesperrt werden.

Titelfoto: Fotomontage/xcitepress

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