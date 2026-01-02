Schwerer Kreuzungscrash in Grimma: Drei Fahrzeuge krachen ineinander

Grimma - Drei Fahrzeuge kollidierten am Freitagvormittag in Grimma-West. Die Kreuzung musste voll gesperrt werden.

Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. © Medienportal-Grimma Inh. Sören Müller

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Unfall an der Kreuzung Vorwerkstraße/Am Wolfsgraben gegen 11.15 Uhr bei den Beamten gemeldet wurde.

Genauere Informationen zum Unfallhergang gab es noch nicht, da die Einsatzkräfte immer noch am Unfallort sind und ermitteln.

Von vor Ort wurde TAG24 mitgeteilt, dass ein Lieferwagen wohl mit einem Kleintransporter kollidierte und durch die Wucht des Aufpralls ein weiteres Fahrzeug erfasst wurde.

Zwei Personen sollen leicht verletzt worden sein. Alle Fahrzeuge müssen laut aktuellem Stand wohl abgeschleppt werden.