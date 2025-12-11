Schwerer Unfall an Tankstelle: Mitarbeiter landet auf Frontscheibe

Zittau - Beim Versuch, einen Lastwagenfahrer in den richtigen Parkplatz einzuweisen, wurde ein Mitarbeiter (48) einer Tankstelle in Zittau schwer verletzt.

An der Leipziger Straße wurde ein 48-Jähriger von einer Hyundai-Fahrerin (75) erfasst und schwer verletzt. © xcitepress

Der Fahrer des Sattelzugs hielt am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr an einer Tankstelle auf der Leipziger Straße, um seine Waren auszuladen.

Um den Laster in die richtige Parkposition zu lotsen, betrat der 48-Jährige daraufhin die Fahrbahn und wurde von einer Hyundai-Fahrerin erfasst, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.

Der Tankstellenmitarbeiter wurde infolge des Unfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahrbahn musste im Zuge des Rettungseinsatzes bis circa 17.45 Uhr voll gesperrt werden. Zudem entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.