Schwerer Unfall auf Bundesstraße: Autos krachten frontal zusammen

Schwerer Frontalcrash auf der B87 in Nordsachsen: Zwei Autos sind am Freitagmorgen nahe Jesewitz zusammengestoßen, beide Fahrer wurden verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Jesewitz - Schwerer Frontalcrash auf der B87 in Nordsachsen: Zwei Autos sind am Freitagmorgen nahe Jesewitz zusammengestoßen, beide Fahrer wurden verletzt.

Die Autos wurden bei dem Crash schwer beschädigt und beide Fahrer laut Polizei verletzt.
Die Autos wurden bei dem Crash schwer beschädigt und beide Fahrer laut Polizei verletzt.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Unfall geschah gegen 7.51 Uhr nahe der Kreuzung, die die Gostemitzer Straße und die Straße An der Hufe miteinander verbindet.

Laut Polizeisprecher Moritz Peters seien beide Fahrer ansprechbar gewesen - ihre Verletzungen wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Zum genauen Unfallhergang und auch zur Höhe des Schadens lagen am Vormittag noch keine Informationen vor.

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Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, wie auf Fotos vom Unfallort zeigen.

Die Straße musste in Richtung Eilenburg bzw. Leipzig gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

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