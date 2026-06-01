Schwerer Unfall bei Leipzig: Suzuki überschlägt sich, Fahrer verletzt

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Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: Am Montagmorgen ist ein Autofahrer zwischen Naunhof und Großpösna verunglückt und dabei verletzt worden.

Von Juliane Bonkowski

Belgershain - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: Am Montagmorgen ist ein Autofahrer zwischen Naunhof und Großpösna verletzt worden.

Der Suzuki ist völlig zerstört, nachdem er sich überschlagen hat.
Der Suzuki ist völlig zerstört, nachdem er sich überschlagen hat.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Der Crash geschah auf der S43 nahe dem Abzweig nach Threna und wurde der Polizei um 9.05 Uhr gemeldet, wie Sprecher Tom Erik Richter auf Anfrage von TAG24 berichtete.

Zu den Hintergründen des Unglücks konnte er am Vormittag noch keine Angaben machen.

Augenscheinlich hat sich der Suzuki überschlagen. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Wagen auf der Seite liegend auf einem angrenzenden Feld vor, bestätigte Richter.

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Der Fahrer habe Verletzungen erlitten - welcher Art und wie schwer diese sind, ist noch nicht bekannt.

Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, sollen sich zunächst Ersthelfer um den Mann gekümmert haben, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind. Demnach sei der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.
Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Ein Notarzt wurde per Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Außerdem waren zahlreiche Kameraden verschiedener Feuerwehren aus der Umgebung vor Ort.

Die S43 musste in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller

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