Schwerer Unfall bei Leipzig: Suzuki überschlägt sich, Fahrer verletzt

Belgershain - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig : Am Montagmorgen ist ein Autofahrer zwischen Naunhof und Großpösna verletzt worden.

Der Suzuki ist völlig zerstört, nachdem er sich überschlagen hat. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Der Crash geschah auf der S43 nahe dem Abzweig nach Threna und wurde der Polizei um 9.05 Uhr gemeldet, wie Sprecher Tom Erik Richter auf Anfrage von TAG24 berichtete.

Zu den Hintergründen des Unglücks konnte er am Vormittag noch keine Angaben machen.

Augenscheinlich hat sich der Suzuki überschlagen. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Wagen auf der Seite liegend auf einem angrenzenden Feld vor, bestätigte Richter.

Der Fahrer habe Verletzungen erlitten - welcher Art und wie schwer diese sind, ist noch nicht bekannt.

Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, sollen sich zunächst Ersthelfer um den Mann gekümmert haben, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind. Demnach sei der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden.