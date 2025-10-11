Schwerer Crash im Erzgebirge: Transporter überschlägt sich, 18-Jähriger schwer verletzt
Geyer - Schwerer Unfall am Samstagmorgen auf der S222 in Geyer (Erzgebirge)!
Kurz nach 7 Uhr war ein Transporter-Fahrer in Richtung Geyer unterwegs.
Dann verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in den Straßengraben und krachte dann gegen eine Grundstückseinfahrt.
Der Transporter überschlug sich und kam dann auf der Seite zum Liegen. Ein Mast wurde gefällt, auch ein Rad des Wagens wurde herausgerissen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 42.000 Euro.
Laut Polizei wurde der 18-jährige Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt.
Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt kamen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Geyer zum Einsatz. Die S222 musste am Ortseingang Geyer voll gesperrt werden.
Die Ermittlungen zum Unfall laufen.
Erstmeldung: 11. Oktober, 10.39 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12.26 Uhr
Titelfoto: André März