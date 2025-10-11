Schwerer Crash im Erzgebirge: Transporter überschlägt sich, 18-Jähriger schwer verletzt

Geyer - Schwerer Unfall am Samstagmorgen auf der S222 in Geyer ( Erzgebirge )!

Der Transporter überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. © André März

Kurz nach 7 Uhr war ein Transporter-Fahrer in Richtung Geyer unterwegs.

Dann verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in den Straßengraben und krachte dann gegen eine Grundstückseinfahrt.

Der Transporter überschlug sich und kam dann auf der Seite zum Liegen. Ein Mast wurde gefällt, auch ein Rad des Wagens wurde herausgerissen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 42.000 Euro.

Laut Polizei wurde der 18-jährige Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt.