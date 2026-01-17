Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: Baum stürzt auf Frau

Belgershain - Ein Unglück ereignete sich am Samstagvormittag im Landkreis Leipzig , als ein Baum bei Holzfällarbeiten auf eine Frau stürzte.

Kameraden der Feuerwehr schafften es, die Frau zu befreien. © Medienportal-Grimma

Im Belgershainer Ortsteil Threna ging eine Baumfäll-Aktion gewaltig nach hinten los, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage.

Demnach sei der Baum kurz vor 11 Uhr auf eine Person gefallen.

Direkt wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Ein Hubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Laut Informationen vom Unfallort handelte es sich bei der verletzten Person um eine Frau.