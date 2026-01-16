Schwerer Unfall bei Leipzig: 28-Jähriger wird in seinem Auto eingeklemmt

Kitzscher/OT Trages - Ein 28-Jähriger wurde bei einem Unfall im Landkreis Leipzig am Donnerstagabend verletzt.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. © LeipzigFireFighter

Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitagmorgen auf TAG24-Anfrage, dass der Mann gegen 22.30 Uhr mit seinem Škoda Octavia auf einer Kreisstraße von Trages (Ortsteil von Kitzscher) unterwegs war.

Er fuhr demnach in Richtung Mölbis (Ortsteil von Rötha).

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und krachte gegen zwei Bäume. Einer der Bäume wurde dabei entwurzelt, wie Bilder von der Unfallstelle zeigen.

Nach einer Weile kam der Škoda zum Stehen, aber der 28-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.