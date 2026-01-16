Schwerer Unfall bei Leipzig: 28-Jähriger wird in seinem Auto eingeklemmt
Kitzscher/OT Trages - Ein 28-Jähriger wurde bei einem Unfall im Landkreis Leipzig am Donnerstagabend verletzt.
Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitagmorgen auf TAG24-Anfrage, dass der Mann gegen 22.30 Uhr mit seinem Škoda Octavia auf einer Kreisstraße von Trages (Ortsteil von Kitzscher) unterwegs war.
Er fuhr demnach in Richtung Mölbis (Ortsteil von Rötha).
Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und krachte gegen zwei Bäume. Einer der Bäume wurde dabei entwurzelt, wie Bilder von der Unfallstelle zeigen.
Nach einer Weile kam der Škoda zum Stehen, aber der 28-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.
Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt
Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Mann, übergaben ihn an den Rettungsdienst und er kam in ein Krankenhaus.
Laut TAG24-Informationen musste die Kreisstraße während der Rettungsmaßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt werden.
Erste Schätzungen der Polizei ergaben einen Sachschaden von circa 4000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Titelfoto: LeipzigFireFighter