Senior crasht während Nachtfahrt: Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Glashütte - Schockmoment nahe Glashütte. Ein Mann (87) ist mitten in der Nacht von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen, woraufhin sich sein Gefährt überschlagen hat.

Dank dem schnellen Handeln einiger Ersthelfer konnte der 87-Jährige schleunigst aus dem Unfallauto gerettet werden. © Marko Förster

Laut einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der spektakuläre Crash in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr in der Nähe von Glashütte im Ortsteil Bärenhecke.

Ein 87-jähriger Autofahrer war mitten in der Nacht mit seinem Auto - einem silbernen Mazda 3 - unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Fahrbahn abkam.

Der Senior stieß mit einem Baum zusammen und wurde dadurch wieder zurück auf die Straße geschleudert, wo er schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Dank dem schnellen Handeln einiger Ersthelfer konnte der Mann aus dem Wrack gerettet werden, noch ehe die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Unfallort eintrafen.

Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ungefähr 5000 Euro.