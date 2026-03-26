Škoda kommt von Straße ab und kracht in Carport, Fahrerin in Auto eingeklemmt

Bärenstein - Nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in Bärenstein ( Erzgebirge ) musste eine Škoda-Fahrerin patientenschonend aus ihrem Auto befreit werden. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Am Škoda entstand Totalschaden. © André März

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall in der Straße "Am Markt" gegen 10.50 Uhr. Neben dem Škoda war ersten Polizeiangaben zufolge kein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert.

TAG24-Informationen zufolge kam die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, fuhr durch einen Zaun und landete augenscheinlich in einem Carport.

Die Fahrerin wurde dabei im Škoda eingeklemmt und musste patientenschonend aus dem Auto gerettet werden. Dazu kamen auch die Feuerwehren Bärenstein und Königswalde zum Einsatz.

Sie sicherten das Fahrzeug und entfernten anschließend die Fahrertür, um die Fahrerin gemeinsam mit dem Rettungsdienst und einem Notdienst, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen wurde, aus dem Auto zu befreien.

Anschließend wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.