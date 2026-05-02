Skoda kracht mit voller Wucht gegen Baum: Auto zerstört, Fahrer (21) stirbt an seinen Verletzungen

Kottmar (Landkreis Görlitz) - Heftiger Unfall zwischen Zittau und Löbau: In Kottmar kollidierte am Freitagmorgen ein Skoda frontal mit einem Baum. Der Fahrer erlag Stunden später seinen schweren Verletzungen.

Der Skoda prallte mit überhöhter Geschwindigkeit gegen den Baum. © xcitepress/Thomas Baier

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Unfall gegen 6.50 Uhr im Kottmarer Ortsteil Neueibau.

Ein Skoda-Fahrer war gerade auf der Hauptstraßevon Leutersdorf in Richtung Neugersdorf unterwegs, als er 200 Meter vor der Einmündung zur S148 in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.

Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Durch die massive Wucht des Aufpralls wurde das Auto völlig zerstört. Der Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Einsatzkräften mit schwerem technischen Gerät befreit werden.

Zahlreiche Feuerwehren aus der Region, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte junge Mann mit dem Hubschrauber in ein Dresdner Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, verstarb der Tscheche bereits am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr im Krankenhaus.