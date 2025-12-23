Straßensperrung nach Frontalcrash, zwei Personen verletzt

Gersdorf - Am Dienstagnachmittag krachte es auf der B180 in Gersdorf (Landkreis Zwickau ).

An beiden Autos entstand Totalschaden. © Andreas Kretschel

Ersten Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr in Höhe des Wohngebietes "Am Aktienwald".

Ein in Richtung Lugau fahrender Opel geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden VW ID.3.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den beiden Autos entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.