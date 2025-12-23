Straßensperrung nach Frontalcrash, zwei Personen verletzt

Am Dienstagnachmittag krachte es auf der B180 in Gersdorf. Ein Opel geriet in den Gegenverkehr und fuhr frontal in einen VW.

Von Sarah Fuchs

Gersdorf - Am Dienstagnachmittag krachte es auf der B180 in Gersdorf (Landkreis Zwickau).

An beiden Autos entstand Totalschaden.
An beiden Autos entstand Totalschaden.  © Andreas Kretschel

Ersten Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr in Höhe des Wohngebietes "Am Aktienwald".

Ein in Richtung Lugau fahrender Opel geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden VW ID.3.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Geisterfahrer-Alarm auf A72 in Sachsen: Das rät der ADAC
Sachsen Nach Geisterfahrer-Alarm auf A72 in Sachsen: Das rät der ADAC

An den beiden Autos entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die B180 war bis in die Abendstunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Titelfoto: Andreas Kretschel

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: