Straßensperrung nach schwerem Unfall: Transporter kracht gegen Lkw

Werdau - Im Landkreis Zwickau sorgt ein schwerer Unfall derzeit für Verkehrsbehinderungen.

Der Kleintransporter wurde stark beschädigt. © Ralph Köhler

Wie die Polizei mitteilte, krachte es am frühen Freitagnachmittag auf der Weststraße (S289) bei Werdau.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kleintransporter von Crimmitschau in Richtung Werdau unterwegs, geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.