Suff-Unfall im Erzgebirge: Nissan und BMW krachen zusammen und landen in Böschung
Eibenstock - Glück im Unglück: Bei einem Unfall im Erzgebirge in der Nacht zu Sonntag wurde nur eine Person leeicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Unfallverursacher stark alkoholisiert.
Frei nach dem Motto "Tragt mich zum Auto, ich kann noch fahren" war ein 32-jähriger Pick-up-Fahrer gegen 1 Uhr in Eibenstock unterwegs.
In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf der Schneeberger Straße (S275) nach links auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm ein BMW entgegenkam.
Die 20-jährige Fahrerin versuchte noch auszuweichen, doch sie konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Dabei war die Wucht des Aufpralls so stark, dass beide Autos von der Straße geschleudert wurden und am Boden einer Böschung zum Stillstand kamen.
Die Insassen beider Autos wurden vom Rettungsdienst untersucht. Offensichtlich wurde aber nur der 26-jährige Beifahrer im BMW leicht verletzt.
Betrunken und zu schnell unterwegs
Der Fahrer des Nissan Pick-ups wurde zwar offenbar nicht verletzt, wurde dennoch in ein Krankenhaus gebracht - zur Blutentnahme. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der 32-Jährige mit einem Wert von 2,64 Promille unterwegs war.
Zudem war der Suff-Fahrer laut Polizeiangaben auch zu schnell unterwegs gewesen.
Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Schneeberger Straße voll gesperrt werden.
Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf 35.000 Euro.
Erstmeldung: 2. November, 7.50 Uhr; letzte Aktualisierung: 9.25 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)