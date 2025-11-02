Suff-Unfall im Erzgebirge: Nissan und BMW krachen zusammen und landen in Böschung

Eibenstock - Glück im Unglück: Bei einem Unfall im Erzgebirge in der Nacht zu Sonntag wurde nur eine Person leeicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Unfallverursacher stark alkoholisiert.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Niko Mutschmann

Frei nach dem Motto "Tragt mich zum Auto, ich kann noch fahren" war ein 32-jähriger Pick-up-Fahrer gegen 1 Uhr in Eibenstock unterwegs.

In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf der Schneeberger Straße (S275) nach links auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm ein BMW entgegenkam.

Die 20-jährige Fahrerin versuchte noch auszuweichen, doch sie konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Dabei war die Wucht des Aufpralls so stark, dass beide Autos von der Straße geschleudert wurden und am Boden einer Böschung zum Stillstand kamen.

Die Insassen beider Autos wurden vom Rettungsdienst untersucht. Offensichtlich wurde aber nur der 26-jährige Beifahrer im BMW leicht verletzt.