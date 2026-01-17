Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Kleinbus knallt gegen Baum, eine Person stirbt

Marienberg - Schrecklicher Winter-Unfall im Erzgebirge : Ein Kleinbus krachte am Samstagnachmittag frontal gegen einen Baum. Eine Person überlebte den Zusammenstoß nicht, weitere wurden verletzt.

Ein Kleinbus kollidierte am Samstagnachmittag im Erzgebirge mit einem Baum. Eine Person kam bei dem Unfall ums Leben. © André März

Der tödliche Unfall geschah laut Polizei gegen 17.20 Uhr auf der K7104, einer Verbindungsstraße zwischen Satzung und Steinbach.

Zu diesem Zeitpunkt war die Straße spiegelglatt, dazu kam dichter Nebel. Ein Kleintransporter rutschte von der Fahrbahn und krachte frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass die Front des Fahrzeugs eingedrückt wurde, die Airbags sprangen auf.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, die K7104 musste komplett gesperrt werden.

"Eine Person verstarb, weitere wurden verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Genauere Angaben konnte die Polizei am Samstagabend noch nicht machen.