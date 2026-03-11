Sprit-Wahnsinn an den Zapfsäulen: Wann reagiert die Politik?

Dresden - Am Wochenende knackten die Spritpreise in Sachsen die Marke von 2,10 Euro. Schon in der Vorwoche berappten Autofahrer an den Autobahnen in Deutschland über 2,50 Euro für den Liter Diesel. Die Forderungen nach Konsequenzen werden lauter.

Aua - das kann teuer werden. Die Spritpreise kennen derzeit auch im Freistaat kein Limit. © DPA

Die hohen Kosten seien auf Dauer nicht aushaltbar, sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD) bereits Ende vergangener Woche. "Sollten die Preise länger auf hohem Niveau bleiben, muss geprüft werden, ob und welche Maßnahmen sinnvoll sind - etwa zeitlich begrenzte Entlastungen oder eine Anpassung von Abgaben."

Die Preise in Sachsen waren infolge des Iran-Kriegs in der vergangenen Woche von unter 1,80 Euro auf über 2 Euro angestiegen. Am Montag starteten viele Tankstellen im Freistaat mit Preisen von über 2,10 Euro für einen Liter Diesel.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) will gegen mögliche Zusatzgewinne auf Kosten der Verbraucher vorgehen.

"Es kann für diese Unternehmen extrem teuer werden, wenn man ihnen nachweisen kann, dass es Absprachen gegeben hat", sagte Kretschmer im Hinblick auf die Mineralölbranche.