Tragischer Unfall auf nasser Fahrbahn: Peugeot-Fahrer stirbt an Unfallort
St. Egidien - Der Starkregen am Mittwochabend hat für einen heftigen Unfall in St. Egidien (Landkreis Zwickau) mit mehreren Beteiligten gesorgt. Für einen 68-Jährigen endete er tödlich.
Wie die Polizei mitteilte, war der 68-Jährige gegen 17.15 Uhr mit seinem Peugeot auf der Lungwitzer Straße aus Richtung Niederlungwitz kommend unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Auto zu weit in die Fahrbahnmitte geriet.
Dort touchierte er zunächst den linken Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Hyundais (Fahrerin: 41). Anschließend kracht er frontal mit dem darauffolgenden Honda (Fahrer: 59) zusammen.
Der Honda kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Heck gegen einen Gartenzaun. Der Peugeot krachte währenddessen gegen einen Baum.
Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde zudem der Škoda eines 39-Jährigen beschädigt.
Der 68-Jährige konnte vor Ort nur noch leblos aus seinem Peugeot geborgen werden, teilte die Polizei mit. Seine 61-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt
Straßensperrung nach Unfall bis 22 Uhr
Die Honda-Fahrerin wurde schwer verletzt und durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.
Die Straße war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 22 Uhr voll gesperrt.
Der entstandene Sachschaden liegt Polizeiangaben zufolge bei rund 18.500 Euro.
Neben Rettungskräften und der Feuerwehr kam auch die Ölwehr zum Binden auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz.
Titelfoto: Andreas Kretschel (3)