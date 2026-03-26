Tragischer Unfall auf nasser Fahrbahn: Peugeot-Fahrer stirbt an Unfallort

St. Egidien - Der Starkregen am Mittwochabend hat für einen heftigen Unfall in St. Egidien (Landkreis Zwickau ) mit mehreren Beteiligten gesorgt. Für einen 68-Jährigen endete er tödlich.

Der Peugeot-Fahrer überlebte den Unfall nicht. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilte, war der 68-Jährige gegen 17.15 Uhr mit seinem Peugeot auf der Lungwitzer Straße aus Richtung Niederlungwitz kommend unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Auto zu weit in die Fahrbahnmitte geriet.

Dort touchierte er zunächst den linken Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Hyundais (Fahrerin: 41). Anschließend kracht er frontal mit dem darauffolgenden Honda (Fahrer: 59) zusammen.

Der Honda kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Heck gegen einen Gartenzaun. Der Peugeot krachte währenddessen gegen einen Baum.

Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde zudem der Škoda eines 39-Jährigen beschädigt.

Der 68-Jährige konnte vor Ort nur noch leblos aus seinem Peugeot geborgen werden, teilte die Polizei mit. Seine 61-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt