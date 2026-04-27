Traktor kommt von Straße ab und reißt Loch in Hauswand: Was sagt der Statiker?
Gersdorf - Ein heftiger Traktor-Unfall sorgt am Montagmorgen für Straßensperrung in Gersdorf (Landkreis Zwickau in Sachsen).
Ein Traktorfahrer war gegen 7.20 Uhr samt Anhänger auf der Erlbacher Straße unterwegs.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, verlor der Fahrer aus bisher noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab.
Daraufhin fuhr der Traktor erst durch einen Zaun und krachte anschließend gegen ein Mehrfamilienhaus und riss ein großes Loch in das Gemäuer.
Der Anhänger, der mit Gärfutter beladen war, fiel daraufhin um und landete auf der Fahrbahn.
Der Traktorfahrer wurde durch den Unfall verletzt und kam TAG24-Informationen zufolge in ein Krankenhaus.
Statiker gibt Entwarnung
Da nicht bekannt war, ob und wie stark die Statik des Hauses durch den Unfall beeinträchtigt wurde, kam am Vormittag ein Experte zum Einsatz. Doch dieser gibt Entwarnung: Das Haus sei nicht einsturzgefährdet.
Das Fenster wurde zwischenzeitlich mit Holzbalken bedeckt.
Die Bergung der Fahrzeuge und der Ladung dauert derzeit noch an. Die Erlbacher Straße ist bis auf Weiteres voll gesperrt.
Erstmeldung: 27. April, 9.30 Uhr; letzte Aktualisierung: 12 Uhr
Titelfoto: Andreas Kretschel