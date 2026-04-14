Traktor landet nach Bremsmanöver samt Güllefass im Seitengraben

Döbeln - Am Dienstagvormittag verunfallte eine junge Traktor-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug samt voll geladenem Gülleanhänger. Die 18-Jährige kam zum Glück mit dem Schrecken davon. Die Bergung der Maschine zog sich jedoch bis in den frühen Nachmittag.

Der Traktor wurde stark beschädigt. Unter anderem wurde ein Reifen von einer Felge gedrückt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei mitteilte, war die 18-Jährige gegen 10.30 Uhr auf der B175 in Richtung Döbeln (Mittelsachsen) unterwegs.

An der Kreuzung zur Mastener Straße musste sie offenbar aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs stark abbremsen. Dadurch geriet das Güllefass ins Schlingern und drückte den Traktor in den Straßengraben.

Auch ein Ampelmast wurde so stark beschädigt, dass die Anlage ausfiel.

Die Fahrerin blieb derzeitigen Polizeiinformationen zufolge unverletzt.

Das Gespann mit einem Gesamtgewicht von rund 38 Tonnen wurde stark beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.