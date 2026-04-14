Traktor landet nach Bremsmanöver samt Güllefass im Seitengraben
Döbeln - Am Dienstagvormittag verunfallte eine junge Traktor-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug samt voll geladenem Gülleanhänger. Die 18-Jährige kam zum Glück mit dem Schrecken davon. Die Bergung der Maschine zog sich jedoch bis in den frühen Nachmittag.
Wie die Polizei mitteilte, war die 18-Jährige gegen 10.30 Uhr auf der B175 in Richtung Döbeln (Mittelsachsen) unterwegs.
An der Kreuzung zur Mastener Straße musste sie offenbar aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs stark abbremsen. Dadurch geriet das Güllefass ins Schlingern und drückte den Traktor in den Straßengraben.
Auch ein Ampelmast wurde so stark beschädigt, dass die Anlage ausfiel.
Die Fahrerin blieb derzeitigen Polizeiinformationen zufolge unverletzt.
Das Gespann mit einem Gesamtgewicht von rund 38 Tonnen wurde stark beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.
Während der Unfallaufnahme und Bergung des Gespanns war die Bundesstraße voll gesperrt. Auch ein weiterer Landwirt wurde zur Unterstützung gerufen, um das Güllefass abzupumpen.
Am frühen Nachmittag war die Fahrbahn wieder frei und gereinigt und konnte freigegeben werden.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas (2)