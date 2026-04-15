Transporter kracht in Gegenverkehr: Zwei Verletzte - darunter ein Kind

Großröhrsdorf - Heftiger Unfall im Landkreis Bautzen ! Am Mittwochnachmittag sind zwei Fahrzeuge in der Ortschaft Bretnig-Hauswalde kollidiert. Es musste Hilfe aus der Luft herbeieilen.

In der Ortschaft Bretnig-Hauswalde ereignete sich am Mittwoch ein Frontal-Crash. © RocciPix

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, war die Fahrerin (61) eines VW Multivans gegen 16 Uhr auf der Bischofswerdaer Straße aus noch unbekannter Ursache nach links von der Spur abgekommen und frontal mit einem Seat zusammengeprallt.

Die 61-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Auch ein Kind (10) aus dem entgegenkommenden Wagen musste medizinisch versorgt werden.

Laut eines Foto-Reporters kam die Frau mittels Rettungshubschrauber in die Klinik.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Großröhrsdorf, Kleinröhrsdorf sowie Bretnig und Hauswalde waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab.