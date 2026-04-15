Transporter kracht in Gegenverkehr: Zwei Verletzte - darunter ein Kind

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Heftiger Unfall im Landkreis Bautzen! Am Mittwochnachmittag sind zwei Fahrzeuge in der Ortschaft Bretnig-Hauswalde kollidiert.

Von Maximilian Schiffhorst

Großröhrsdorf - Heftiger Unfall im Landkreis Bautzen! Am Mittwochnachmittag sind zwei Fahrzeuge in der Ortschaft Bretnig-Hauswalde kollidiert. Es musste Hilfe aus der Luft herbeieilen.

In der Ortschaft Bretnig-Hauswalde ereignete sich am Mittwoch ein Frontal-Crash.
In der Ortschaft Bretnig-Hauswalde ereignete sich am Mittwoch ein Frontal-Crash.  © RocciPix

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, war die Fahrerin (61) eines VW Multivans gegen 16 Uhr auf der Bischofswerdaer Straße aus noch unbekannter Ursache nach links von der Spur abgekommen und frontal mit einem Seat zusammengeprallt.

Die 61-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Auch ein Kind (10) aus dem entgegenkommenden Wagen musste medizinisch versorgt werden.

Laut eines Foto-Reporters kam die Frau mittels Rettungshubschrauber in die Klinik.

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Die Freiwilligen Feuerwehren aus Großröhrsdorf, Kleinröhrsdorf sowie Bretnig und Hauswalde waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab.

Die völlig zerstörte Front des Seats zeugt von der Wucht des Aufpralls.
Die völlig zerstörte Front des Seats zeugt von der Wucht des Aufpralls.  © xcitepress/Rico Löb
Rettungshubschrauber "Christoph 62" unterstützte den Verletzten-Transport ins Städtische Klinikum Dresden-Friedrichstadt.
Rettungshubschrauber "Christoph 62" unterstützte den Verletzten-Transport ins Städtische Klinikum Dresden-Friedrichstadt.  © Screenshot/ADS-B Exchange

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf 50.000 Euro. Zeitweise war die Bischofswerdaer Straße voll gesperrt.

Titelfoto: RocciPix

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