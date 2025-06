26.06.2025 07:30 4.011 Unfall bei Chemnitz: Auto knallt gegen Baum und landet im Graben

In Chemnitz-Mittelbach krachte am Mittwochabend ein Auto gegen einen Baum und wurde in den Straßengraben geschleudert.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Heftiger Unfall am Rand von Chemnitz: Im Stadtteil Mittelbach krachte am Mittwochabend ein Auto gegen einen Baum und wurde in den Straßengraben geschleudert.

Polizei ermittelt Ursache des Unfalls Mehr anzeigen Der Skoda krachte erst gegen einen Baum und landete dann im Straßengraben. © André März Nach ersten Informationen war die Autofahrerin (18) auf der Alten Flockenstraße in Richtung Mittelbach unterwegs gewesen. Gegen 22.10 Uhr kam sie dann mit ihrem Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte gegen einen Baum am Straßenrand. Durch den Aufprall wurde sie in den Graben auf der anderen Straßenseite geschleudert. Zwickau "Regenbogenhaus" abgebrannt: Betreiberin nahm erst vor Kurzem Abschied Sachsen Unfall Dramatischer Einsatz in Pirna: Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Verkehrsschild schwer verletzt Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Einsatzkräfte versorgten die leicht Verletzte und brachten sie zur Kontrolle ins Krankenhaus. Laut Polizei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. Warum sie von der Straße abkam, ist bisher ungeklärt. Die Polizei ermittelt. Während der Bergungsarbeiten in der Nacht war die Alte Flockenstraße gesperrt. Erstmeldung: 26. Juni, 7.30 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.58 Uhr

