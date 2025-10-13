Unfall-Chaos an Kreuzung in Sachsen: 50.000 Euro Blechschaden
Kottmarsdorf - An einer Kreuzung im Landkreis Görlitz sorgte ein Unfall am Montagnachmittag für Chaos.
Zunächst stießen gegen 12.55 Uhr zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Römerweg/S148 in Kottmarsdorf zusammen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.
Infolge des Unfalls wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.
Angaben über verletzte Personen lagen derweil noch nicht vor.
Kurz darauf kam ein weiterer Autofahrer in Richtung Löbau an der Unfallstelle vorbei und musste aufgrund des Trümmerfelds vor ihm stark in die Eisen gehen.
Ein nachfolgender Pkw rauschte ihm ins Heck. Sachschaden hier: rund 20.000 Euro.
Nähere Details zum Unfallgeschehen lagen in beiden Fällen noch nicht vor. Der Verkehr auf der S148 wird derzeit halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Titelfoto: xcitepress/Philipp Grohmann