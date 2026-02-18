Winter-Unfall im Vogtland: Laster rutscht von Straße
Falkenstein/Vogtland - Verschneite Straßen, glatte Fahrbahnen: Der Winter hat Westsachsen weiterhin im Griff. Im Vogtland rutschte am Mittwochvormittag ein Laster von der Straße.
Der Unfall geschah auf der B169 bei Falkenstein. Kurz nach einer Kurve geriet der Laster von der Fahrbahn und blieb im Straßengraben stecken.
Polizei und Feuerwehr rückten an. Eine Person wurde laut ersten Informationen verletzt.
Aktuell kommt es vor allem im Erzgebirge und im Vogtland weiterhin zu Schneefall. Autofahrer sollten dementsprechend vorsichtig fahren.
Titelfoto: Pastierovic