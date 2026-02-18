Winter-Unfall im Vogtland: Laster rutscht von Straße

Ein Laster rutschte am Mittwochvormittag von der B169 bei Falkenstein (Vogtland).

Von Julian Winkler

Falkenstein/Vogtland - Verschneite Straßen, glatte Fahrbahnen: Der Winter hat Westsachsen weiterhin im Griff. Im Vogtland rutschte am Mittwochvormittag ein Laster von der Straße.

Ein Lkw rutschte von der B169 bei Falkenstein (Vogtland). © Pastierovic Der Unfall geschah auf der B169 bei Falkenstein. Kurz nach einer Kurve geriet der Laster von der Fahrbahn und blieb im Straßengraben stecken.



Polizei und Feuerwehr rückten an. Eine Person wurde laut ersten Informationen verletzt.