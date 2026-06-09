Unfall im Erzgebirge: VW erfasst Kind auf Fahrrad
Lauter-Bernsbach - Am Dienstagnachmittag kam es auf der Auer Straße in Lauter-Bernsbach (Erzgebirgskreis) zu einem Unfall. Auch ein Kind war daran beteiligt.
Die Polizei bestätigt den Unfall, der sich gegen 17 Uhr ereignete, auf TAG24-Anfrage. Nähere Informationen liegen aber noch nicht vor.
Nach Angaben eines Reporters vor Ort war ein VW mit einem Kind, das auf einem Fahrrad unterwegs war, zusammengestoßen. Das Kind wurde dabei verletzt und musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Auer Straße komplett gesperrt werden.
Erst wenige Stunden zuvor war es auf der B101 in Lauter-Bernsbach zu einem schweren Unfall gekommen, nachdem ein Peugeot, dessen Fahrer in Schwarzenberg vor der Polizei abgehauen war, mit einem Transporter kollidiert war.
Titelfoto: Niko Mutschmann