Unfall in Mittelsachsen: Opel kracht frontal gegen Geländer

Lichtenau - Heftiger Geländer-Crash am Freitagvormittag in Lichtenau ( Landkreis Mittelsachsen )!

Ein Opel krachte am Freitagvormittag in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) gegen ein Geländer. © Chempic

Gegen 9.15 Uhr war ein Opel auf der Frankenberger Straße im Ortsteil Merzdorf unterwegs.

In einer scharfen Kurve passierte es: Der Wagen knallte frontal mit einem Geländer zusammen. Die Front des Wagens wurde eingedrückt, die Airbags sprangen auf!

Schnell rückten Rettungskräfte an. Der Opel-Fahrer blieb laut ersten Informationen unverletzt.

