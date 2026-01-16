1.440
Unfall in Mittelsachsen: Opel kracht frontal gegen Geländer
Lichtenau - Heftiger Geländer-Crash am Freitagvormittag in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen)!
Gegen 9.15 Uhr war ein Opel auf der Frankenberger Straße im Ortsteil Merzdorf unterwegs.
In einer scharfen Kurve passierte es: Der Wagen knallte frontal mit einem Geländer zusammen. Die Front des Wagens wurde eingedrückt, die Airbags sprangen auf!
Schnell rückten Rettungskräfte an. Der Opel-Fahrer blieb laut ersten Informationen unverletzt.
Auf der Frankenberger Straße kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen. Zur genauen Ursache ermittelt nun die Polizei.
Titelfoto: Chempic