 1.440

Unfall in Mittelsachsen: Opel kracht frontal gegen Geländer

In Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) krachte ein Opel frontal gegen ein Geländer. Das Auto wurde erheblich beschädigt.

Von Julian Winkler

Lichtenau - Heftiger Geländer-Crash am Freitagvormittag in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen)!

Ein Opel krachte am Freitagvormittag in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) gegen ein Geländer.
Ein Opel krachte am Freitagvormittag in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) gegen ein Geländer.  © Chempic

Gegen 9.15 Uhr war ein Opel auf der Frankenberger Straße im Ortsteil Merzdorf unterwegs.

In einer scharfen Kurve passierte es: Der Wagen knallte frontal mit einem Geländer zusammen. Die Front des Wagens wurde eingedrückt, die Airbags sprangen auf!

Schnell rückten Rettungskräfte an. Der Opel-Fahrer blieb laut ersten Informationen unverletzt.

Auf der Frankenberger Straße kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen. Zur genauen Ursache ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: Chempic

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: