Unfall mit fünf Autos auf sächsischer Bundesstraße: Mehrere Verletzte

Taucha - Fünf Autos sind am Dienstagnachmittag in Taucha (Landkreis Nordsachsen) in einen Unfall verwickelt worden.

In Taucha kam es zu einem Unfall mit fünf Autos - unter anderem stießen ein Citroën und ein BMW frontal zusammen. © 7aktuell.de | EFLE

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Mittwochmorgen auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Beamten gegen 16.40 Uhr alarmiert.

Demnach war eine Citroën-Fahrerin (56) auf der B87 (Leipziger Straße) in nordöstliche Richtung unterwegs, als sie auf Höhe des Gerichtswegs nach links geraten sei.

Daraufhin habe der Wagen zunächst einen Honda und einen VW seitlich gestreift.