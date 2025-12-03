Tödlicher Unfall in Mittelsachsen: Opel kracht mit Laster zusammen, Fahrerin stirbt

Großschirma - Schrecklicher Unfall am Mittwochvormittag in Mittelsachsen ! Ein Opel stieß auf einer Bundesstraße zunächst mit einem Audi und anschließend mit einem Laster zusammen. Für die Fahrerin (87) kam jede Hilfe zu spät - sie starb noch an der Unfallstelle.

Der Opel wurde durch den Zusammenstoß von der Straße geschleudert. Die Fahrerin überlebte den Unfall nicht. © Roland Halkasch

Das Unglück geschah gegen 10.45 Uhr auf der B101 bei Großschirma. Ein Audi-Fahrer (63) war laut Polizeiangaben von einer Nebenstraße nach links auf die Bundesstraße in Richtung Freiberg gefahren.



Dabei passierte es: Die 87-jährige Opel-Fahrerin stieß mit dem Audi zusammen. Der Opel geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen (Fahrer: 45).

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto in den Straßengraben geschleudert wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen regelrecht zusammengedrückt - die Airbags sprangen auf. "Der Sattelzug kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen", teilt die Polizei mit.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die B101 musste komplett gesperrt werden. Die Retter konnten für die Opel-Fahrerin nichts mehr tun. "Die 87-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlag", so eine Polizeisprecherin.

Der Audi-Fahrer und der Lkw-Fahrer blieben hingegen unverletzt.