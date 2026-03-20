Unglück in Sächsischer Schweiz: Senior stürzt Abhang hinunter

Stadt Wehlen - In dichtem Geäst steckte seit Freitagvormittag ein Skoda fest. Der Wagen soll nach einem Unfall im Ortsteil Dorf Wehlen gegen 10 Uhr über mehrere Stunden unentdeckt geblieben sein.

Ein Skoda Kamiq ist am Freitagvormittag einen steilen Abhang in Dorf Wehlen hinabgeschossen. © Marko Förster

Die Polizei erhielt erst kurz nach 13 Uhr die Meldung über das verunglückte Fahrzeug, wie eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte.

Ein Senior (84) sei aus bislang ungeklärter Ursache eine Böschung hinabgestürzt - offenbar auf einem Grundstück an der Vorwerkstraße.

Der Mann soll sich selbstständig aus dem Auto befreit, jedoch nicht mehr die Kraft besessen haben, selbstständig Hilfe zu holen. Anwohner hätten ihn später bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Nach ersten Einschätzungen soll der Mann nur leichte Verletzungen erlitten haben.